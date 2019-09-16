ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

It: Chapter Two يتصدر الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي ..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
It: Chapter Two
It: Chapter Two
شروق ابراهيم
يواصل فيلم الرعب الأمريكي It: Chapter Two تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ "بوكس أوفيس" للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيقه 40 مليونا و735 ألف دولار.

وتدور أحداث الفيلم بعد 27 عامًا من لقاء نادي الخاسرين مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة الشيء من جديد.

الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وهو الجزء الثاني للفيلم الذي طرح في 2017.

ودخل إلى السباق هذا الأسبوع فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينيفر لوبيز باحتلاله المركز الثاني بايرادات بلغت 33 مليون و230 ألف دولار أمريكي.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم It Chapter Two يتصدر الـ بوكس اوفيس بـ 91 مليون دولار

فيلم IT: Chapter Two يحقق ثاني أعلى افتتاحية في تاريخ أفلام الرعب

آخرها IT Chapter Two.. أشهر 5 أعمال لـ ستيفن كينج تحولت لأفلام

ترشيحاتنا

أخفتها آبل .. آيفون 11 يحتوي على ميزة يتمناها الجميع .. تفاصيل

أخبار الفن .. المولود الثاني لـ نجم مسرح مصر.. شعبولا يهاجم محمد علي.. إنجي علي تُقبل فنانا شهيرا

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

%10 زيادة في اسعار العمرة يتصدر نشرة البلد.. فيديو

القوات المسلحة تعلن عن وظائف.. اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت