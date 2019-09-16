It: Chapter Two يتصدر الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي ..فيديو

يواصل فيلم الرعب الأمريكي It: Chapter Two تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ "بوكس أوفيس" للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيقه 40 مليونا و735 ألف دولار.





وتدور أحداث الفيلم بعد 27 عامًا من لقاء نادي الخاسرين مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة الشيء من جديد.





الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وهو الجزء الثاني للفيلم الذي طرح في 2017.





ودخل إلى السباق هذا الأسبوع فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينيفر لوبيز باحتلاله المركز الثاني بايرادات بلغت 33 مليون و230 ألف دولار أمريكي.



