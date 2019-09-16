عاجل| زلزال يضرب الكويت بقوة 3.1 ريختر

قال الدكتور عبدالله العنزي، مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت، إن زلزالا بقوة 3.1 ريختر ضرب الكويت صباح الأحد.



وبحسب جريدة «الأخبار» الكويتية، فقد صرح مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بأن الشبكة قد سجلت اليوم زلزالا بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء في الساعة 06:34:43 صباحا بتوقيت دولة الكويت على عمق 6 كيلومتر بباطن الأرض.



وأشار مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل إلى أن بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء شعروا بالزلزال.