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رياضة

قبل مباراة السوبر.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي والزمالك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
جماهير الاهلي والزمالك
جماهير الاهلي والزمالك
حسن العمدة
وجه المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور، فى برنامج الزمالك اليوم، إننا "ضغطنا ليكون الجمهور الذي سيحضر مباراة السوبر المصري ليس من أعضاء الجمعية العمومية فقط بل لكل الجماهير".

وتابع: "أتمنى أن يكون يوم المباراة وجهة طيبة للكرة المصرية"، متمنيا أن يتوج الزمالك بالسوبر.

وشدد مرتضى منصور، على أن جماهير الزمالك والأهلي جاءت لهم الفرصة أن تقام المباراة بهم، وأناشدهم بعدم التجاوز في حق الآخر.

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