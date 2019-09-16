ظرفاء بني شقير يناقش الظواهر السلبية بشكل كوميدي في أسيوط .. فيديو

" ظرفاء بني شقير " 6 أشخاص من أبناء قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، يواجهون الظواهر السلبية بالفن عبر فريق تمثيلي بالزي الصعيدي واللغة الصعيدية لتوصيل رسالتهم بشكل كوميدي عبر صفحتهم على موقع التواصل الفيس بوك.



بدأت فكرة هذا الفريق التمثيلي منذ عامين أسسه عنتر عبدالصبور وحمادة محمود سيد أبناء القرية وانضم إليهما أبوهمام عطية محمد وعبدالتواب عبدالعظيم وبسنت خلف ثابت وخلف ثابت محمد الشهير بخلف نواره.



قام الفريق بتمثيل العديد من الحلقات والتي تناولت مواجهة العديد من الظواهر السلبية ومنها انتشار بيع لحم الحمير، والنصب بدعوى التنقيب عن الآثار، وقصات الشعر الغريبة التي لا تتماشي مع المجتمع الصعيدي.



وقال خلف نواره أحد أعضاء الفريق التمثيلي بالقرية إن هدف الفريق من نشر حلقات الفيديو هو مناقشة قضايا ووضع لها حلول بشكل كوميدي خاصة وأن المجتمع الصعيدي له عاداته وتقاليده والتي نسعى للحفاظ عليها من أي ظواهر سلبية.

