أرامكو السعودية تستأنف تحميل النفط بعد الهجوم الإرهابي

قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية.



وقال المصدران استنادا إلى إخطار إن الشركة المملوكة للدولة قالت إن عمليات التحميل جارية.



وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينهم أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لرويترز إن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتبار من اليوم الاثنين.