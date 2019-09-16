وزير الأوقاف اليمني: العدل والأمن والتنمية مقومات رئيسية لبناء الدولة العصرية

قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني: إن بناء الدول مثل بناء الأجسام تحتاج الى التكاتف والصبر حتى تصبح دولة قوية قادرة على تجاوز المحن ومتماسكة، لافتا إلى أن مقومات بناء الدولة ثلاثة وهي العدل والأمن والتنمية فلا تنمية بدون استقرار ولا أمن بدون عدل فالعدل أساس الملك، فهو مسؤولية تشابكية للحفاظ على استقرار الدول، ووالدولة الوطنية هي التي تتلاشى فيها كل التشابكات والمشاكل بين أحزابها ومؤسساتها وإعلاء مصلحة الوطن فقط.





وأضاف أحمد عطية، خلال كلمته بالجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول رؤية عصرية "، أن الإرهاب أطاح بالعديد من الدول الوطنية وأسقطها فأراق الدماء ومن أسباب نسف الدول وجود كيانات وجماعات مسلحة ومليشيات تنقلب على الحاكم الشرعي وهذه المليشيات المسلحة تملأ كثير من الدول.



