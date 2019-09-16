السفير الكوري والفنان خالد جلال يفتتحان ليالي السينما الكورية بالهناجر

افتتح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يو تشول، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي مساء أمس، الأحد، ليالي السينما الكورية بسنيما الهناجر بدار الأوبرا.



وأكد السفير الكوري في كلمته الافتتاحية على أهمية عروض السينما في التعريف بمختلف الثقافات وإقامة حوار حقيقي بين بعضها البعض، مشيرًا إلى أن الأفلام الكورية التي ستعرض على مدار ثلاثة أيام ستكون بمثابة فرصة لجمهور السينما للاقتراب أكثر من الثقافة الكورية والتعرف على أسلوب الحياة في كوريا.



ومن جانبه أعرب الفنان خالد جلال عن سعادته باستضافة عروض الأفلام الكورية مؤكدًا أن السينما الكورية استطاعت أن تضع قدمًا راسخة على قمة السينما العالمية منافسة نظيراتها في شتى بقاع العالم.



وتبدأ عروض السينما الكورية التي تستمر حتى غدًا الثلاثاء، في السابعة مساءً، ويصاحبها ترجمة باللغة العربية.



ويٌعرض الليلة فيلم "المحقق كى: سر الأرملة الفاضلة" وهو أحد أفلام سلسلة المحقق الأشهر في عصر مملكة "جوسون"، "كيم مين" والذي يأمره الملك "جيونج جو" بالتحقيق في سلسلة جرائم قتل، يعتقد الملك أنها جزء من المؤامرة التي ينفذها بعض المسؤولين للتغطية على فسادهم. الفيلم تم تصنيفه كرابع أكثر الأفلام الكورية تحقيقًا للإيرادات في عام 2011.



وفي اليوم الختامي يعرض فيلم "اغتيال" حول خطة عناصر من حركة الاستقلال الكورية لاغتيال القائد الياباني وبعض العناصر الموالية للاحتلال الياباني وذلك إبان ثلاثينيات القرن العشرين.



ومن المقرر أن تنتقل ليالي السينما الكورية إلى مدينة بورسعيد تلبية لرغبة محبى الثقافة الكورية حيث سيعرض فيلم "الغابة الصغيرة" في 18 سبتمبر، وفيلم "النفق" في 19 سبتمبر وذلك بمكتبة مصر العامة.