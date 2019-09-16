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شبورة وامطار.. الأرصاد تكشف عن موعد بداية فصل الخريف.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه بالفعل بدأ فصل الخريف مبكرا هذا العام ، لافتا إلى أنه بدأ مع بداية هذا الأسبوع .

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي "، اليوم الإثنين ، إلى أن فصل الخريف بدأ بالأمطار التي شهدها المواطنون على السواحل الشمالية يومي السبت والأحد الماضيين.

وأردف أن درجات الحرارة مستقرة حتى نهاية هذا الأسبوع على كافة أنحاء الجمهورية ، منوها إلى ان درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام .

وأكد أن حالة الجو تشهد طقسا خريفيا للغاية ، مشيرة إلى ان الظاهرة تتمثل في وجود الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية و المزروعات وستستمر حتى نهاية الأسبوع .

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