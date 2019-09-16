نجلاء السليمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

تصدر خبر وفاة نجلاء السليمان اهتمامات السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية، ما جعل رواد «تويتر» يدشنون وسما خاصا بها حمل عنوان: ( #وفاة_نجلاء_السليمان )، تصدر قائمة الأعلى قراءة في السعودية خلال ساعات قليلة.





ورغم الاهتمام الواسع بخبر وفاة نجلاء السليمان، فإن أحدا لا يعرف من هي، ولكن شهرتها جاءت بعدما نشرت الشاعرة السعودية حصة العتيبية خبر وفاته عبر صفحتها الشخصية على «تويتر» قالت فيها: «انتقلت إلى رحمة الله الصديقة الغالية نجلاء بنت عبدالله السليمان العنقري والصلاة عليها عصر اليوم الأحد في جامع البابطين».













والشاعرة حصة العتيبية، هي إحدى الشاعرات اللاتي اشتهرن خلال الفترة الأخيرة، واكتسبت شهرتها الواسعة من خلال تسجيل أشعارها بصوتها على موقع «يوتيوب» ولقى تفاعلا كبيرا في الأوساط السعودية.





وعقب نشر خبر وفاة نجلاء السليمان، سارع السعوديون في نعيها والدعاء لها تلبية لدعوة الشاعرة حصة العتيبية، فيما تساءل البعض عن شخصية نجلاء السليمان، ولكنهم لم يجدوا ردا، ليفتح البعض باب التكهنات؛ إذا قال بعض المغردين على هاشتاج ( #وفاة_نجلاء_السليمان )، إنها شاعرة سعودية لها بعض الكتابات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.







