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منها الطنين والصداع .. تعرف على أضرار أعواد الأذن القطنية وبديلها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
منها الطنين والصداع
منها الطنين والصداع ..أكتشف أضرار أعواد الأذن القطنية وتعرف
أسماء عبد الحفيظ
حذرت صحيفة الديلى ميل "من استخدام أعواد الأذن القطنية ،لما تمثله من خطورة واضحة على الأشخاص ،فهى تسبب عدة مشكلات من بينها الالتهابات وطنين الأذن والشعور بالصداع وثقب طبلة الأذن، وكذلك فقدان شمع الأذن الذي يمنع وصول الغبار و الأوساخ إلى داخل الأذن، ويصد الماء ويقتل البكتيريا بسبب طبيعته الحمضية.

ولفتت الصحيفة ، إلى استخدام البديل وهو قطرات بيكربونات الصوديوم مرة واحدة أو مرتين في اليوم ثم مرة أسبوعيا، أو تقطير الأذن بزيت الزيتون.

يذكر أن وزير البيئة البريطاني، مايكل جوف، اعلن أبريل الماضى على أنه سيتم حظر أعواد تنظيف الأذن القطنية والماصات البلاستيكية في بريطانيا، بدءًا من أبريل 2020 ،وجاء في بيان صادر عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، أن هذه الخطوة تأتي بعد "دعم شعبي ساحق لها" .

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