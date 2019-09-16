40.9 % زيادة فى إيرادات نشاط شركات القطاع الخاص المنظم 2017

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الاثنين الموافق 16 - 9 - 2019، " النشـــرة السنــويــة لــلإحصــاءات والمــؤشــرات المــاليــة لشـركــات القطاع الخـاص المنظـم عــام 2017".



بلغـت قيمـة المشروعات تحـت التنفيـذ وفقا للنشرة الإحصائية، 59.2 مليار جنيه عام 2017 مقـابل 55.6 مليــار جنيـه عـام 2016 بنسبـــة زيــادة قـدرها 6.5 ٪ تركزت هذه الـزيــــادة في قطــــاع الانشـاءات وخاصة نشاط تشييد البنـايات وكذلك قطاع المعلومات والاتصالات.



وبلغــت قيمــة الإلتزامــات طويــلة الأجـــل 51.1 مليــار جنيه عــام 2017 مقابل 43.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 16.4٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.



وبلغــت قيمـة الأصـول الثـــابتــة بالتكلفة 423.0 مليــار جنيـه عــــــام 2017 مقـابــل 318.9 مــليــار جنيه عـام 2016 بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 32.6 ٪ تركزت هذه الـزيـادة في قطــاع التعـــديـن واستغلال المحاجر وخـــاصــة نشــاط استـخــراج النفط والغاز الطبيعي وقطــاع الصنــاعات التحويـلية وخــاصة نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.



كما بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 461.2 مليـار جنيـه عــام 2017 مقابـل 327.3 مليـار جنيه عـــام 2016 بنسبـة زيـادة قـــدرهــا 40.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة في قطاع الصناعـــات التحــويلية وخاصة نشاط صناعة منتجـات الفلزات القاعدية وقطـاع المعلومات والاتصالات.



وبلغت قيمة تكاليف النشاط الجارى 504.1 مليار جنيه عام 2017 مقـــابــل 373.2 مليــار جنيــه عـــام 2016 بنسبــة زيادة قــدرها 35.1 ٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعـــات التحــويليــة وخـاصة نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

