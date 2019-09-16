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خبير دولي: طالبان تسيطر على 70% من الأراضي الأفغانية .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
ندى فتح الله
قال السيد هاني، الخبير في الشؤون الدولية، إن قرار تمديد بعثة مجلس الأمن في أفغانستان سوف يزيد الأزمة الأفغانية تعقيدًا.

وأشار السيد هاني خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى أن حركة طالبان تسيطر على 70% من الأراضي الأفغانية.

وأوضح السيد هاني أن هناك حوارا قطع شوطًا كبيرًا وحقق بعض الإنجازات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة طالبان، وبالتالي فإن الحكومة الشرعية لا تعترف بها "طالبان".

وأردف السيد هاني أن الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2017 شهدت أعمال عنف شديدة، أكثر من 400 عملية أعاقت عملها.

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