ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاجل| مقتل 12 شخصا وإصابة 25 في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
محمد علي
هز انفجار عنيف بلدة تشوبان باى التركية، القريبة من الحدود مع سوريا، ما خلف 12 شخصًا صريعا، واصابة 25 آخرين، فى انفجار سيارة مفخخة بجوار مستشفى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونشرت صحيفة يانى جازيت مقطع فيديو للحظة الانفجار ومحاولات اسعاف الجرحى، مشيرة إلى أن السيارة تم تفجيرها فى موقف سيارات قرب مستشفى المدينة، وتسبب فى انهيار أجزاء من المبانى المحيطة.

ولا تعد الانفجارات هي الأولى، بل تعد عرض مستمر من وقت لآخر.

فقبل أيام، انفجرت عبوة ناسفة فى إقليم ديار بكر مخلفة ورائها 7 قتلى و10 مصابين، ويوم الخميس الماضى، انفجر مستودع ذخيرة فى شمال قبرص، فى الأراضى التى تحتلها تركيا، وذلك بعد حريق شب فى منطقة عسكرية لا تزال أسبابه قيد التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

للمرة الثانية خلال أسبوع.. انفجارات تهز مستودع ذخيرة في سيبيريا

سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة بـ قبرص.. شاهد

سيارة مفخخة.. قتلى وجرحى في انفجار عنيف قرب مستشفى سوري بمنطقة خاضعة لـ تركيا

ترشيحاتنا

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

عطلت نصف إنتاج البترول.. إيران ترد على اتهامها بالتورط في هجمات أرامكو السعودية

شبورة وامطار.. الأرصاد تكشف عن موعد بداية فصل الخريف.. فيديو

أغبى لص في العالم.. نسي حذاءه وهاتفه في مسرح الجريمة لهذا السبب!

ساقط مالوش ترتيب.. شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي بأغنيتين

أب ينتحر يوم زفاف ابنته بتفجير المنزل.. تفاصيل صادمة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور