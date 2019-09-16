عاجل| مقتل 12 شخصا وإصابة 25 في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

هز انفجار عنيف بلدة تشوبان باى التركية، القريبة من الحدود مع سوريا، ما خلف 12 شخصًا صريعا، واصابة 25 آخرين، فى انفجار سيارة مفخخة بجوار مستشفى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.



ونشرت صحيفة يانى جازيت مقطع فيديو للحظة الانفجار ومحاولات اسعاف الجرحى، مشيرة إلى أن السيارة تم تفجيرها فى موقف سيارات قرب مستشفى المدينة، وتسبب فى انهيار أجزاء من المبانى المحيطة.



ولا تعد الانفجارات هي الأولى، بل تعد عرض مستمر من وقت لآخر.



فقبل أيام، انفجرت عبوة ناسفة فى إقليم ديار بكر مخلفة ورائها 7 قتلى و10 مصابين، ويوم الخميس الماضى، انفجر مستودع ذخيرة فى شمال قبرص، فى الأراضى التى تحتلها تركيا، وذلك بعد حريق شب فى منطقة عسكرية لا تزال أسبابه قيد التحقيق.