ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع البصل واستقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:23 م
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
آية الجارحي
تباينت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019، في تعاملات سوق العبور، حيث شهدت أسعار الطماطم استقرارا نسبيا اليوم عقب ارتفاعها بالأمس بنحو جنيه متراوحة بين 4.5 و6.4 جنيه، واستقر سعر البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وتراجع سعر البصل اليوم الاثنين في سوق العبور بنحو 50 قرشا متراوحا بين جنيهين و3.5 جنيه، كما تراجعت الكوسة جنيها واحدا في الكيلو متراوحة بين 4 و7 جنيهات، واستقر سعر الفاصوليا متراوحا بين 23 و27 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2و3 جنيهات مرتفعا 50 قرشا.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، البامية بين 15 و20 جنيها.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و25 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيلو الطماطم بـ 1.5 جنيه.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 14 أغسطس 2019

سعر الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 9-9-2019 في سوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2019

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل ديسابر عن الفريق

بعد قلق جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..فيديو

تعرف على 6 كلمات يحب الله تعالى سماعها من عبده الساجد

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا