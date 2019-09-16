تراجع البصل واستقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019، في تعاملات سوق العبور، حيث شهدت أسعار الطماطم استقرارا نسبيا اليوم عقب ارتفاعها بالأمس بنحو جنيه متراوحة بين 4.5 و6.4 جنيه، واستقر سعر البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
وتراجع سعر البصل اليوم الاثنين في سوق العبور بنحو 50 قرشا متراوحا بين جنيهين و3.5 جنيه، كما تراجعت الكوسة جنيها واحدا في الكيلو متراوحة بين 4 و7 جنيهات، واستقر سعر الفاصوليا متراوحا بين 23 و27 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2و3 جنيهات مرتفعا 50 قرشا.
وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، البامية بين 15 و20 جنيها.
واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و25 جنيها.
وتراجع سعر البصل اليوم الاثنين في سوق العبور بنحو 50 قرشا متراوحا بين جنيهين و3.5 جنيه، كما تراجعت الكوسة جنيها واحدا في الكيلو متراوحة بين 4 و7 جنيهات، واستقر سعر الفاصوليا متراوحا بين 23 و27 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2و3 جنيهات مرتفعا 50 قرشا.
وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، البامية بين 15 و20 جنيها.
واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و25 جنيها.