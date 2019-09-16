تراجع البصل واستقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 16-9-2019، في تعاملات سوق العبور، حيث شهدت أسعار الطماطم استقرارا نسبيا اليوم عقب ارتفاعها بالأمس بنحو جنيه متراوحة بين 4.5 و6.4 جنيه، واستقر سعر البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.



وتراجع سعر البصل اليوم الاثنين في سوق العبور بنحو 50 قرشا متراوحا بين جنيهين و3.5 جنيه، كما تراجعت الكوسة جنيها واحدا في الكيلو متراوحة بين 4 و7 جنيهات، واستقر سعر الفاصوليا متراوحا بين 23 و27 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2و3 جنيهات مرتفعا 50 قرشا.



وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، البامية بين 15 و20 جنيها.



واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و25 جنيها.

