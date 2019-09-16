الفنون الشعبية والتشكيلية تمثل مصر في منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام بأنجولا

وافقت وزيرة الثقافة على سفر فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانان الهدى احمد ومحمد العبد، لتمثيل مصر فى منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام الذى يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر.



وقالت وزيرة الثقافة، إن الدعوة للمشاركة فى هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحورى في قلب القارة السمراء، مضيفه أن القوة الناعمة المصرية تلعب دورا رئيسيًا في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي والذى يأتي تجسيدا للعلاقات التاريخية التى تربطها بدول إفريقيا.



وأكدت وزيرة الثقافة على أن مصر تعمل دائما على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول إفريقيا بصورة شاملة، سعيًا لآفاق أكثر رحابة من أجل نشر الوعي والتنوير وثقافة السلام.



وتابعت أن الفعاليات تجمع ألوانا من الفنون والآداب التى تمثل الحراك الفكرى والثقافى فى القارة السمراء، موضحه أن الأنشطة المتنوعة التى تقام على مدار 5 أيام متصلة تطلق رسالة الى العالم تهدف السلام والمحبة ونبذ العنف ومكافحة التطرف.



يشار الى أن منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام الذى يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام، تنظمه اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) بالتعاون مع رابطه الاتحاد الإفريقي، بهدف استخدام الثقافات والفنون الإفريقية المتنوعة كرسالة سلام ومحبة من شعوب إفريقيا الى العالم.