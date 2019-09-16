اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

زف مسئولو اتحاد الكرة بشرى للجماهير المصرية مع اقتراب انطلاق مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 .



وقال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية.



وشدد العطار على إن الجماهير ستحضر للمباريات بـ فان ايدي FAN ID على غرار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.



وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.



