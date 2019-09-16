دبلومة فخرية من أذربيجان للمشرف على برنامج زراعة الكبد بالمنصورة



يذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة والذي يعتبر من أهم البرامج الطبية في مصر حاليا حيث استطاع حتى الآن إجراء أكثر من 700 عملية زراعة كبد بين الأحياء، محققا بذلك إنجازا كبيرا على المستوى المحلي والدولي.

منح المجلس الأعلى للبحث العلمي وجمعية الجهاز الهضمي بدولة أذربيجان الدبلومة الفخرية للدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة.وجاء التكريم نظرا للنشاط العلمي المميز الذي بذله الدكتور محمد عبدالوهاب خلال ٢٨ عاما في الجمعية العالمية للجهاز الهضمي واهتمامه بالبحث العلمي الدولي.وقدم الدكتور حسن أوزكان رئيس الجمعية الأوروبية الآسيوية للجهاز الهضمي درع تكريم وشهادة تقدير للدكتور محمد عبد الوهاب في احتفالية حضرها الدكتور رؤوف أجايف رئيس جمعية الجراحين الأذربيجانية ولفيف من أعضاء الجمعية وأساتذة وجراحي الجهاز الهضمي.