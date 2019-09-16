الحكومة توفر كارت ميزة للمواطنين لهذه الأسباب.. فيديو

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن كارت ميزة مثل أى كارت يتم التعامل به فى الجهاز المصرفي.



وأضاف الدكتور على الإدريسي، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الإثنين، أن فكرة كارت ميزة جاءت من خلال تحرك الدولة نحو الشمول المالي، وتتمثل فى إتاحة كارت يتم التعامل به في سداد المصروفات والرسوم الحكومية بالشكل الإلكتروني المتطور الذي يتعامل بها العالم كله.



وأكد أن كارت ميزة خطوة جادة تجاه إنهاء الكاش وعدم التعامل بشكل نقدي والتعامل بالشكل المتطور وهو الشكل المصرفي، كما أنه يعد خطوة إيجابية للغاية ولكنها تأخرت كثيرا نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية.



وأردف أنه من أجل توفير هذا الكارت كانت هناك جهود من البنك المركزي بالتعاون مع البنوك والحكومة المصرية والتى تعاونت بشكل كبير على تنفيذ هذه الخطوة.

