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برلمان

عبد العال يبحث مع رئيس مجلس الأمة الكويتي تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال، بمكتبة بمجلس النواب المصري
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل الدكتور على عبد العال، بمكتبة بمجلس النواب، الدكتور مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى والوفد المرافق له بمجلس النواب.

جاء ذلك بحضور السيد الشريف وكيل أول البرلمان وسليمان وهدان وكيل البرلمان، حيث يأتى اللقاء فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء تدعيم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى، والأحداث التى تمر بالمنطقة، وكيفية تدعيم العلاقات بين البرلمانين فى الإطار الذى يخدم مصلحة البلدين والأمة العربية.

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قام بزيارة منذ عدة أشهر لدولة الكويت الشقيق ناقش خلالها عددا من الموضوعات مع رئيس مجلس الأمة الكويتى والتقي خلالها أمير دولة الكويت والذى استقبله بحفاوة بالغة.

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