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أصل الحكاية

حريق ارامكو.. كيف أضر بـ خامس أكبر مستورد للنفط في العالم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
حريق ارامكو
حريق ارامكو
على صالح
في أعقاب تأثيرات حادث حريق أرامكو، أعلنت دولة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن دراستها سحب نفط من احتياطيات الخام الاستراتيجية، حال تدهور أوضاع واردات النفط الخام بسبب الحادث.

ووفقا لبيان لها، استبعدت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية - خامس أكبر مستورد في العالم للنفط - اليوم، تأثير الحادث على المدى القصير بشأن الحصول على إمدادات النفط الخام من السعودية.

وأضافت أنه إذا استمر الوضع فإنه ربما يعطل إمدادات النفط الخام، مركدة بذل الحكومة في بيونج يانج قصارى جهدها لحفظ ثبات الطلب والعرض والأسعار، مثل دراسة السحب من احتياطيات النفط إذا ساء الوضع.

وتستورد كوريا الجنوبية نحو 92 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته ومن بين الإجمالي البالغ 96 مليون برميل، تحتفظ البلاد بنفط خام قدره 82 مليون برمل والباقي منتجات مكررة مثل البنزين والديزل والنفتا.

واعلنت جماعة الحوثيين في اليمن مسئوليتها عن استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، السبت الماضي، بـ10 طائرات مسيرة، مهددة بتوسيع نطاق أهدافها داخل العمق السعودي.

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