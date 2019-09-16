قبل مواجهة الأهلى.. سموحة فى ورطة.. اعرف السبب

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن أزمة كبرى تضرب الفريق الأول قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري الممتاز.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف إصابات كثيرة تضرب الفريق الأول لكرة القدم".



وخاض الفريق أمس تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره الرجاء المطروحى والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق فى المباراة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندرى لانطلاق بطولة الدورى الممتاز.



ويستعد فريق سموحة لملاقاة الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى والتى تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.









