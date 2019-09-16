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منوعات

ترويض المواهب والثواب والعقاب.. 4 خطوات لتكون مديرا ناجحا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
مريم صليب
إذا أردت أن تكون مديرا ناجحا ذا شأن وشعبية كبيرة من الموظفين عليك أن تتعامل مع كل المصاعب على أنها تحديات، أن منصب المدير ليس رفاهية بل مسئولية لأنه يجب عليك إرضاء جميع الموظفين حتى تكسب ثقتهم.

يقدم موقع " lolwot" بعض الخطوات الحكيمة التي أقرها علم النفس حتى تكون مديرا ناجحا، فهي وصفات وسطية لن تجعل منك مستبدا ولن تصبح سفيها.


الصبر
إذا كان يعمل معك عدد كبير من الموظفين وأنت ترأسهم عليك التحلي بالصبر؛ لأن كل شخص يمتلك موهبة وبما إنك في ذلك المنصب فإن وظيفتك هي ترويض تلك المواهب وقد يحتاج ذلك لوقت ليس قليلا.


الحزم
ليس معنى أن تكون صارما وقاسيا ولكن عليك أن تكون جادا جدا في وقت العمل وأن تبتعد عن السخافات التي قد تعرقل طريقك. 


المكافأة
يجب أن تحفز الموظفين المجتهدين عن طريق المال أو كلمات التشجيع أو الإجازة إن لزم الأمر، من أسرار نجاح المدير أن يشعر الموظفون أنه يبادلهم نفس المحبة والتقدير.

العقاب
من أسوأ المديرين الذي يمزج العلاقات الشخصية بالموظف فإذا أخطأ يعاقب وإذا أصاب يكافأ.

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