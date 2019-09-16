إلحاقه بالتمارين..تعرف على كيفية التعامل مع الطفل العنيد..فيديو

كشفت خبيرة الاتيكيت، شاهندة شاور، الطريقة المثالية للتعامل مع الطفل العنيد، قائلًا إنه لا يجب التعامل مع الطفل بطريقة صارمة، لأن الطفل لديه فرط حركة بالطبيعة.



وأضافت خبيرة الاتيكيت ، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه هناك تمارين خاصة تساعد على التخلص من فرط الحركة لدى الأطفال، موضحًا أنه لايجب ترك الاطفال أمام التيلفزيون والشكوى بعد ذلك من فرط الحركة.



وأشارت خبيرة الاتيكيت ، إلى أنه يجب إلحاق الاطفال بالتمارين الرياضية فور بلوغه سن الثالثة، مؤكدة أنه يجب عرض كافة الرياضات المتاحة لسنه وترك حرية الاختيار له.



وأردفت خبيرة الاتيكيت، أنه هناك فروق فردية بين الاطفال ولكن يجب توصيل معلومة وسبل الإتيكيت لكل فرد على حسب طباعه.

