ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إلحاقه بالتمارين..تعرف على كيفية التعامل مع الطفل العنيد..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
آيات أحمد
كشفت خبيرة الاتيكيت، شاهندة شاور، الطريقة المثالية للتعامل مع الطفل العنيد، قائلًا إنه لا يجب التعامل مع الطفل بطريقة صارمة، لأن الطفل لديه فرط حركة بالطبيعة.

وأضافت خبيرة الاتيكيت ، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه هناك تمارين خاصة تساعد على التخلص من فرط الحركة لدى الأطفال، موضحًا أنه لايجب ترك الاطفال أمام التيلفزيون والشكوى بعد ذلك من فرط الحركة.

وأشارت خبيرة الاتيكيت ، إلى أنه يجب إلحاق الاطفال بالتمارين الرياضية فور بلوغه سن الثالثة، مؤكدة أنه يجب عرض كافة الرياضات المتاحة لسنه وترك حرية الاختيار له.

وأردفت خبيرة الاتيكيت، أنه هناك فروق فردية بين الاطفال ولكن يجب توصيل معلومة وسبل الإتيكيت لكل فرد على حسب طباعه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولادة القيصرية تزيد من نسب إصابة الأطفال بهذه الاضطرابات.. التوحد أبرزها

قبل المدرسة .. 5 أعراض تؤكد إصابة طفلك بهذا المرض

تعرف على علامات فرط الحركة عند الأطفال.. فيديو

ترشيحاتنا

نجلاء السليمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..فيديو

يحتجزهم في شقة.. قصة ماسح أحذية استغل فقر بائعي وسط البلد وأغراهم لبيع أعضائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا