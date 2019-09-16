توثيق فضائي لحادث استهداف آرامكو يوضح حجم الدمار

رصد موقع "صدى البلد" عدة صور للأقمار الصناعية تؤكد وتوثق فضائيا حجم الدمار الطفيف في منشأة لشركة أرامكو في بقيق بالسعودية الأمر الذي قد يستغرق وقتا لإصلاحه قبل استئناف الإنتاج.



وأعلنت شركة أرامكو عملاق إنتاج النفط في العالم عن أن حجم الضرر قد لا يمكنها من سرعة استئناف الإنتاج والعودة لمستوى ما قبل الحادث وبشكل طبيعي إلا بعد عدة شهور.



وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية قد أشاعت أن الهجوم نفذ من العراق إلا أن الحكومة العراقية أعلنت أن ذلك لم يحدث.



ونفت الشبكة ان يكون الهجوم بالطائرات المسيرة تم من اليمن بل ادعت أنه نفذ من داخل الأراضي العراقية بحكم قرب المسافة.



من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.