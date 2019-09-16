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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يعترف: أخطأت فى قبول تدريب فالنسيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:07 م
جاري نيقيل
جاري نيقيل
القسم الرياضي
كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك من خلال سؤال وجه له من قبل أحد متابعيه على حسابه الرسمي تويتر عن "أغرب عقد وقع عليه خلال مسيرته".

فأجاب ضاحكا "أغرب ما وقعت عليه كان عقد تولى تدريب نادي فالنسيا".

واعترف النجم الإنجليزي من قبل بأن موافقته على عرض فالنسيا وتولي مهمة تدريب الفريق كان خطأ كبيرًا، لاسيما وأنه لا يتمتع بخبرة كافية في عالم التدريب تسمح له بتولي فريق كبير بحجم فالنسيا.

وتجمع بيتر ليم، مالك فالنسيا، وجاري نيفيل علاقة صداقة جيدة، وهو ما جعل الأول يعرض عليه قيادة الفريق، ويبدو أن الفريق كان يمر بفترة سيئة آنذاك، إذا أكد رئيس النادي فيما بعد أنه لم يحسب الأمور جيدًا ولم يدرك صعوبة تولي الإنجليزي تدريب فريقه دون خبرة ودون تحدث اللغة الإسبانية.

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