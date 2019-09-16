نجم مانشستر يونايتد يعترف: أخطأت فى قبول تدريب فالنسيا

كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك من خلال سؤال وجه له من قبل أحد متابعيه على حسابه الرسمي تويتر عن "أغرب عقد وقع عليه خلال مسيرته".





فأجاب ضاحكا "أغرب ما وقعت عليه كان عقد تولى تدريب نادي فالنسيا".





واعترف النجم الإنجليزي من قبل بأن موافقته على عرض فالنسيا وتولي مهمة تدريب الفريق كان خطأ كبيرًا، لاسيما وأنه لا يتمتع بخبرة كافية في عالم التدريب تسمح له بتولي فريق كبير بحجم فالنسيا.



