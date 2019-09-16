قرر رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس لص سرق 151 ألف جنيه من شقة بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الحادث وسماع أقوال المبلغين.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بوورد بلاغ من المواطنين، بتعرض شقة يمتلكها بمنطقة قحافة بدائرة القسم، للسرقة والاستيلاء من داخلها على 151 ألف جنيه، عن طريق كسر باب الشقة ولا يتهم أحدا بارتكاب الحادث.





وكشفت تحريات الأمنية التى أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهم " أ. م.أ " 17 سنة مقيم بمنطقة الغفران بدائرة القسم، وتم ضبطه وبمناقشته أرشد عن المبلغ المسروق.



