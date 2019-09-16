حجازي متقال يكشف أسباب تأجيل ألبومه الغنائي

قال المطرب حجازي متقال إنه يعكف علي التحضير لألبومه الغنائي الجديد الذي تعرض للتأجيل.



وكشف حجازى متقال لصدى البلد عن أسباب عديدة كانت السبب في تأخر الألبوم أبرزها اختيار الأغاني، بالإضافة إلى تفضيله طرح الأغاني سينجل ثم يتم تجميعها في ألبوم كامل مثل معظم النجوم الذين اتجهوا إلي هذا الموضوع مؤخرا.



يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت " الألبوم استغرق 6 سنوات في التحضير حيث أن الألبوم امتاز بالتنوع من حيث الكلمات والألحان وهذا سبب التأخير في إصدار الألبوم.



حيث تعاون في هذا الألبوم مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن وحاتم نصر وهندسة صوتيه محمد جودة ، من بين عناوين أغاني الألبوم " العتبة قزاز وطعم التوت و٦٠٠٠ مرة والقصب حبيب الروح والليلة الكبيرة.