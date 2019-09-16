رئيس الوزراء: صرف 10٪؜ من متأخرات دعم المصدرين منذ 2013

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر، مشيدا بالتطور الذي حدث فيها، مؤكدا أنه تم تطوير المنطقة على مستوى عال، مشيدا بحجم التصنيع داخل المصانع لافتا أن ما حدث من تطوير وتحديث للمنطقة يدعو إلى الفخر.



وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للمنطقة الحرة أن الحكومة تضع كل تركيزها لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الأجواء للقطاع الخاص في الاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي الأمل في مصر، مؤكدا أن قطاع الصناعة إذا أصبح صُلبا في أي دولة سيكون هو الضامن لاستمرار التنمية والتقدم.



وأشار "مدبولي" إلى أن تعميق الصناعة الوطنية للحكومة بمثابة حياة أو موت، لافتا إلى أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمية، وكل العاملين والقائمين على العمل بها مصريين، موضحا أنه تفقد مصنع يعمل به 1500 عامل.



وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان بمقر مجلس الوزراء عن بدء تسويات المتأخرات الخاصة للمصدرين وسيتم البدء بأول شريحة بالصرف بنسبة 10%، من متأخرات دعم الصادرات وسيتم الصرف على الفور للفواتير المستحقة منذ ٢٠١٣، وذلك بجانب الإعلان عن عدد من المبادرات الأخرى بعد قليل بمقر مجلس الوزراء لدعم الصادرات.