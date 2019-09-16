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رياضة

شرط جزائي.. المصري يكشف عن أزمة النادي مع إيهاب جلال حال تدريبه المنتخب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:26 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
ياسمين تيسير
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن أبرز العقبات التي تقف في طريق رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق لقيادة منتخب مصر. 

وأكد محمد الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " أن إيهاب جلال حصل على معظم مستحقاته لدى النادي إضافة لوجود شرط جزائي بقيمة 3 ملايين جنيه مشددا أنه في حالة رحيله سيتم تسوية الأمر بالتراضي بينهما.

وأضاف محمد الخولي أن إيهاب جلال مدرب مميز وله أسلوب تدريبي وسيضيف الكثير للمنتخب في حال إتمام التعاقد معه.

وكان قد حقق نادي المصري فوز رائع في مباراة الذهاب أمام بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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