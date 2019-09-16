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أخبار البلد

17 خطوة.. رئيس الوزراء: دراسة تبسيط إجراءات التصدير

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر، مشيدا بالتطور الذي حدث فيها، مؤكدا أنه تم تطوير المنطقة على مستوى عال، مشيدا بحجم التصنيع داخل المصانع لافتا أن ما حدث من تطوير وتحديث للمنطقة يدعو إلى الفخر.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للمنطقة الحرة أن الحكومة تضع كل تركيزها لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الأجواء للقطاع الخاص في الاستثمار والصناعة، مشيرًا الى أن الصناعة هي الأمل في مصر، مؤكدا أن قطاع الصناعة إذا أصبح صُلبا في أي دولة سيكون هو الضامن لاستمرار التنمية والتقدم.

وأشار مدبولي إلى أن تعميق الصناعة الوطنية للحكومة بمثابة حياة أو موت، لافتا أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمية، وكل العاملين والقائمين على العمل بها مصريين، موضحا أنه تفقد مصنع يعمل به 1500 عامل.

وأشار "مدبولي" إلى أن تعميق الصناعة الوطنية للحكومة بمثابة حياة أو موت، لافتا إلى أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمية، وكل العاملين والقائمين على العمل بها مصريين، موضحا أنه تفقد مصنع يعمل به 1500 عامل.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المصانع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر أن الحكومة تقف في " ظهر القطاع الخاص " من خلال عدد من الإجراءات لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية وهناك إعلان عن بدء صرف التسويات الخاصة بدعم المصدرين وسنبدأ بصرف 10% من متأخرات دعم المصدرين من 2013 وهناك تحفيز أكبر لمن سيقوم بإجراء توسعات.

وأوضح أن الحكومة تعمل على دراسة تيسير الإجراءات الخاصة بالتصدير والتي بلغت ١٧ خطوة وتم تشكيل لجنة لدراسة تيسير كل خطوة على حدة، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وأنها تأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص.

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