بالأحضان والقبلات.. أردوغان يستقبل روحاني ويتحدثان باللغة العربية.. فيديو

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر جانقايا، قبيل انطلاق القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية بشأن سوريا.



وأظهر مقطع فيديو استقبال أردوغان لروحاني بالأحضان والقبلات مستخدمين اللغة العربية في الحديث بينهما.



واستخدم الرئيسان الللغة العربية في تبادل التحية وسؤال كل منهما عن حال الآخر.



وتستضيف تركيا القمة الثلاثية الخامسة لبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب، من حيث سبل إنهاء الصراع الدائر وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك. بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.



وقال مصدر حكومي في دمشق إن الوفدان الروسي والإيراني سيحاولان في مؤتمر أنقرة للسلام في سوريا إقناع نظرائهم الأتراك بالالتزام بالتوصل إلى تسوية نهائية لمستقبل إدلب.