حريق أرامكو.. إعلان مهم لـ الإمارات على احتمال نقص إمدادات أوبك

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة؛ لمواجهة الاضطراب المحتمل لإمدادات النفط، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو عملاق النفط في سعودية.





وقال المزروعي في مؤتمر اليوم الاثنين للصحفيين، في العاصمة أبوظبي إن الإمارات تمتلك طاقة إنتاجية فائضة، وهناك كميات يمكن استغلالها للرد الفوري على أي نقص في إمدادات الطاقة.





وتابع: سنتعامل مع الأمر إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لـ أوبك.





وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن استئناف تحميل السفن بعد تعطل على خلفية الحادث الإرهابي.