بمشاركة رشوان.. نادى دبي للصحافة يعقد لقاء إعلاميا بنقابة الصحفيين

بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميساء بوحميد.



وشارك باللقاء عدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية.



ورحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالوفد قائلا " يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين برئاسة مني غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء".



وأضاف أن التواجد المصري في جائزة دبي مميز وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما".