ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة رشوان.. نادى دبي للصحافة يعقد لقاء إعلاميا بنقابة الصحفيين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:59 م
نقيب الصحفيين ضياء
نقيب الصحفيين ضياء رشوان
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميساء بوحميد.

وشارك باللقاء عدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية.

ورحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالوفد قائلا " يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين برئاسة مني غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء".

وأضاف أن التواجد المصري في جائزة دبي مميز وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: ندعم التوسع في عمل الإعلاميات بالصحافة الرياضية

نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا 24 يوليو

قبل عيد الأضحى.. نقيب الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا اليوم

وفد إماراتى يلتقى مجلس نقابة الصحفيين .. غدا

ترشيحاتنا

هارب من حكم بضرب والده.. مصرع طالب أثناء مطاردة مع الشرطة بالعمرانية

المصري يفتح النار على اتحاد الكرة .. لهذا السبب

عاجل| الحرس الثوري الإيراني يحتجز مركبا متجها لـ الإمارات

16 ملعبا يستضيف مباريات الدوري.. وملاعب محظورة على الأهلي والزمالك

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

فيديوجراف|خان الأمانة.. طليقة الفنان أحمد عبد الله تسجنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور