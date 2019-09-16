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أخبار العالم

قيس سعيد يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بعد فرز 27 % من الأصوات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:59 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التونسية
أ ش أ
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم /الاثنين/، أن المرشح الرئاسي قيس سعيد تصدر نتائج الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس /الأحد/؛ وذلك بعد فرز 27 % من الأصوات.

وأوضحت الهيئة أن قيس سعيد حصل على 19 % من اصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 9ر14 % من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 1ر13 %، ويليه عبد الكريم الزبيدي ب 6ر9 %، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 4ر7 % من الأصوات.

وكان نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات قد بلغت 2ر45 % داخل البلاد، و7ر19 % خارجها، فيما يتجاوز العدد الإجمالي للمسجلين في السجلات الانتخابية 7 ملايين و88 ألف ناخب، 49 % منهم من النساء، و35 % من الشباب ما بين 18 و35 عاما.

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