قيس سعيد يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بعد فرز 27 % من الأصوات

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم /الاثنين/، أن المرشح الرئاسي قيس سعيد تصدر نتائج الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس /الأحد/؛ وذلك بعد فرز 27 % من الأصوات.



وأوضحت الهيئة أن قيس سعيد حصل على 19 % من اصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 9ر14 % من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 1ر13 %، ويليه عبد الكريم الزبيدي ب 6ر9 %، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 4ر7 % من الأصوات.



وكان نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات قد بلغت 2ر45 % داخل البلاد، و7ر19 % خارجها، فيما يتجاوز العدد الإجمالي للمسجلين في السجلات الانتخابية 7 ملايين و88 ألف ناخب، 49 % منهم من النساء، و35 % من الشباب ما بين 18 و35 عاما.