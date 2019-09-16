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مستشار بأكاديمية ناصر: مصر استطاعت تدمير البنية الأساسية للإرهابيين.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:46 م
القوات الصاعقة المصرية
القوات الصاعقة المصرية
مي محمد
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار القادة والأركان وأكاديمية ناصر العسكرية، إنه تم البدء بالتدريب المصري الأمريكي المشترك "jcet" لمكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية، لافتا إلى أنه تم تنفيذه في ميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة.

وأشار اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2 "، اليوم الإثنين، إلى أن هذا التدريب المشترك دليل على أن هناك دولا لديها مركز ثقل عسكري كبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما ترغب في تنفيذ التدريب المشترك.

وأكد أن هناك رغبة في الاستفادة من الخبرة القتالية المصرية في الحروب التقليدية وحروب الإرهاب، منوها إلى أن مصر استطاعت أن تقضي على القدرة الصلبة للإرهابيين وتدمر بنيتهم الأساسية.

وأردف أن هذا التدريب عقد لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه يتم تدريب القوتين على مثل تلك التكتيكات الإرهابية والأساليب التى تتبعها العناصر الإرهابية، نظرا لأن هذه العناصر لديها أساليب غير متوقعة و غير معروفة.

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