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فن

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة ما أسامح بالخليجية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:17 م
أصالة
أصالة
شيرى نبيل
طرحت المطربة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة "ما أسامح" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ما أسامح" تغنيها أصالة باللهجة الخليجية من كلمات محمد الكبير ألحان أنا، توزيع عمرو عبد الفتاح.

يُذكر أن أصالة نصري طرحت منذ أسابيع ألبومها الجديد "في قربك"، والذي ضم 10 أغاني، أبرزها: "جابوا سيرته"، "حيطة سد"، "في قربك"، وغيرها.

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