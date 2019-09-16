اهم الاخبار.. القوات البحرية تنقذ 38 بينهم سائحون من الموت.. التموين: لم يحذف أحد.. أزمة المصري مع إيهاب جلال.. استنفار أمني بالكويت



اهم الاخبار

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، ليوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.