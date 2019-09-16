اهم الاخبار.. القوات البحرية تنقذ 38 بينهم سائحون من الموت.. التموين: لم يحذف أحد.. أزمة المصري مع إيهاب جلال.. استنفار أمني بالكويت

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، ليوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد.
شرط جزائي.. المصري يكشف عن أزمة النادي مع إيهاب جلال حال تدريبه المنتخب
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن أبرز العقبات التي تقف في طريق رحيل ايهاب جلال المدير الفني للفريق لقيادة منتخب مصر
استنفار أمني غير مسبوق في الكويت .. لهذا السبب
شهدت الكثير من المرافق الحيوية في الكويت، أمس الاحد، حالة استنفار وتأهب مشددة غير مسبوقة، مواكبة للأحداث الجارية في المنطقة. وباشرت الجهات الأمنية في البلاد أمس، إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما رُصِد ...
رويترز: عودة إنتاج أرامكو السعودية بالكامل سيستغرق أشهرا
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين قولهما إن عودة أرامكو السعودية بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما
هتسرق بياناتك..10 مواقع لا تبحث عنها عبر جوجل.. أبرزها فيسبوك وإنستجرام
لدى غالبية مستخدمي الإنترنت عادة فتح نافذة بحث جوجل Google للحصول على أي معلومات يريدونها
اهم الاخبار
تمكنت القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق حيث كان يحمل علي متنه 38 فردا منهم 26 سائحا بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردا.
الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد.
الحكومة:120 ألف فرصة عمل توفرها 7 مناطق حرة جديدة بالمحافظات
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور ...
رئيس الوزراء: صرف 10٪ من متأخرات دعم المصدرين منذ 2013
أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر، مشيدا بالتطور الذي حدث فيها ...
لم يحذف أحد.. قبول تظلمات التموين المرحلة الرابعة واستبعاد هذه الفئات
قرر وزير التموين استثناء أصحاب المعاشات من محددات الاستبعاد، حيث أنه يتم استثناء أصحاب المعاشات أقل من 4500 جنيه/شهريا من محددات الاستبعاد منذ بدء إعلان الوزراة خطة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير
16 ملعبا يستضيف مباريات الدوري.. وملاعب محظورة على الأهلي والزمالك
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز والملاعب التي ستستضيف لقاءات الفرق .
مرشح الإخوان ثالثهما..قيس سعيد يتقدم فى رئاسة تونس والقروى ينافس من خلف الأسوار
أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس تصدر المرشح قيس سعيد بنسبة 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بواقع 15% من الأصوات، فيما حل مرشح الإخوان عبد الفتاح مورو بنسبة 13.1%. وبحسب ...
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور ...
رئيس الوزراء: صرف 10٪ من متأخرات دعم المصدرين منذ 2013
أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر، مشيدا بالتطور الذي حدث فيها ...
لم يحذف أحد.. قبول تظلمات التموين المرحلة الرابعة واستبعاد هذه الفئات
قرر وزير التموين استثناء أصحاب المعاشات من محددات الاستبعاد، حيث أنه يتم استثناء أصحاب المعاشات أقل من 4500 جنيه/شهريا من محددات الاستبعاد منذ بدء إعلان الوزراة خطة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير
16 ملعبا يستضيف مباريات الدوري.. وملاعب محظورة على الأهلي والزمالك
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز والملاعب التي ستستضيف لقاءات الفرق .
مرشح الإخوان ثالثهما..قيس سعيد يتقدم فى رئاسة تونس والقروى ينافس من خلف الأسوار
أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس تصدر المرشح قيس سعيد بنسبة 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بواقع 15% من الأصوات، فيما حل مرشح الإخوان عبد الفتاح مورو بنسبة 13.1%. وبحسب ...
شرط جزائي.. المصري يكشف عن أزمة النادي مع إيهاب جلال حال تدريبه المنتخب
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن أبرز العقبات التي تقف في طريق رحيل ايهاب جلال المدير الفني للفريق لقيادة منتخب مصر
استنفار أمني غير مسبوق في الكويت .. لهذا السبب
شهدت الكثير من المرافق الحيوية في الكويت، أمس الاحد، حالة استنفار وتأهب مشددة غير مسبوقة، مواكبة للأحداث الجارية في المنطقة. وباشرت الجهات الأمنية في البلاد أمس، إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما رُصِد ...
رويترز: عودة إنتاج أرامكو السعودية بالكامل سيستغرق أشهرا
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين قولهما إن عودة أرامكو السعودية بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما
هتسرق بياناتك..10 مواقع لا تبحث عنها عبر جوجل.. أبرزها فيسبوك وإنستجرام
لدى غالبية مستخدمي الإنترنت عادة فتح نافذة بحث جوجل Google للحصول على أي معلومات يريدونها