معد نفسي.. محسن صالح يكشف سر تدهور مستوى لاعبي الدوري الممتاز

كشف محسن صالح مدرب المنتخب المصري السابق عن ضرورة وجود معد نفسي لـ جميع فرق الدوري الممتاز خاصة في ظل غياب الجمهور عن الملاعب.



وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" (المعد النفسي ضرورة وليس رفاهية) غياب الجمهور يؤثر سلبا علي الصفات الإراديه للاعبين".



وأضاف :" ومع استمرار تحجيم الحضور الجماهيري تبرز أهمية وجود المعد النفسي لتحفيز اللاعبين وابراز روح التحدي والتصميم والعزيمه والاراده والوصول الي التوازن النفسي والثبات الانفعالي المثالي في المباريات".



وتعاني الملاعب المصرية من غياب الجمهور حيث يسعى اتحاد الكرة لـ عودة الجماهير بالتدريج و ستقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك 20 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب بحضور 5 آلاف لكل فريق.



