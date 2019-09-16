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فن

شاهد.. تايلور سويفت تستقل طائرتها الخاصة مع حبيبها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:32 م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
شروق ابراهيم
شوهدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أثناء استقلالها طائرتها الخاصة مع حبيبها الممثل البريطاني جو أليون، حيث يتوجهان للاستقرار فترة في منزلها الذي يتواجد على أحد الشواطئ الأمريكية.

وظهرت تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 29 عامًا مرتدية ملابس كاجوال وبدون مكياج، خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت تايلور سويفت دخلت في علاقة عاطفية مع جو الوين بعد انفصالها عن دي جي الشهير كالفين هاريس.

وعلى صعيد آخر، طرحت تايلور سويفت مؤخرا أغنيات من البومها الجديد lover الذي حقق أصداء وردود أفعال إيجابية.
شاهد.. تايلور سويفت تستقل طائرتها الخاصة مع حبيبها
شاهد.. تايلور سويفت تستقل طائرتها الخاصة مع حبيبها
شاهد.. تايلور سويفت تستقل طائرتها الخاصة مع حبيبها

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