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أخبار البلد

رئيس الوزراء يطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء وشهد مدبولي التوقيع على عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج .

ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

وتستهدف خطة الحكومة تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، وتحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

ويشمل البرنامج عدة محاور أهمها مساندة الصادرات وترتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

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