حجازي متقال: الجمهور يطلب أغنية مانجا مانجا في الأفراح

قال الفنان حجازي متفال، إنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت إليه عن أغنية "مانجا مانجا" التي طرحت مؤخرا.



وأضاف الفنان حجازي متفال، في تصريح لـ صدى البلد: الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتي خاصة أن الأغنية تحمل العديد من البهجة والفرحة، فالجمهور يطلبها مني في الأفراح والمناسبات لذلك سوف أقدم الفترة المقبلة هذه النوعية من الأعمال الغنائية التي يفضلها الجمهور خاصة أن هناك أعمال فنية طرحت مؤخرا لا تناسب الجمهور المصري الذي تعود علي نوعية معيته من الأعمال الشعبية مثل أعمال عدوية وحسن الأسمر.



وتابع: " فهذه النوعية من الأغاني الشعبية لها هدف ورسالة وليس مثل أغاني المهرجانات".