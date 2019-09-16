الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل و التنبوءات الجوية ، إن حالة الطقس تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى ان العظمي بالقاهرة 33 درجة .



وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري" ، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2 "، اليوم الإثنين ، إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام .



ونوه إلى انه ليس هناك أى ظاهر جوية عنيفة ، متابعا أن هناك هدوءا في سرعات الرياح ، حيث أن نشاط الرياح منحصر فقط على جنوب سيناء وبعض المناطق في جنوب البلاد .



وأكد أن الأمطار التى حدثت في بداية هذا الأسبوع كانت غير مؤثرة على حركة الأنشطة اليومية ، مضيفا ان هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

