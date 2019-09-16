دوري أبطال أوروبا.. تدريبات حماسية لـ ليفربول قبل مواجهة نابولي غدا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة فريق نابولي مساء غد "الثلاثاء" في التاسعة مساء ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ الفريق خلال المران الصباحي اليوم، حيث ظهر محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب.



وعلقت الصفحة: "العودة إلى العمل في ميلوود من أجل #دوري_أبطال_أوروبا".



وسيواجه فريق ليفربول مساء الثلاثاء نابولي على ملعب "سان باولو" ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



