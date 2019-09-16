ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تدريبات حماسية لـ ليفربول قبل مواجهة نابولي غدا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة فريق نابولي مساء غد "الثلاثاء" في التاسعة مساء ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ الفريق خلال المران الصباحي اليوم، حيث ظهر محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب.

وعلقت الصفحة: "العودة إلى العمل في ميلوود من أجل #دوري_أبطال_أوروبا".

وسيواجه فريق ليفربول مساء الثلاثاء نابولي على ملعب "سان باولو" ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هلا بالشباب.. ليفربول يحتفل بانضمام محمد صلاح إلى معسكر الفريق.. شاهد

الدرع الخيرية.. محمد صلاح يصل ملعب ويمبلي استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.. فيديو

محمد صلاح يستعد لـ مباراة ليفربول أمام بيرنلى السبت المقبل ..صور

محمد صلاح يتحدث عن جائزة الأفضل وهدفه أمام أرسنال

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

القوات المسلحة تعلن عن وظائف.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

نجلاء السليمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور