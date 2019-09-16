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حوادث

ضبط شخص عربى الجنسية بمطار الأقصر بحوزته أقراص مخدرة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:31 م
محاولة تهريب اقراص
محاولة تهريب اقراص مخدرة
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بميناء الأقصر الجوى وبحوزته 200 قرص مخدر.

تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوى من ضبط أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى القاهرة.

وضبط بحوزته 200 قرص مخدر مختلف الأنواع، كان يخفيهم داخل عبوتى أدوية بحقيبة ضمن أمتعته، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ بالبلاد.

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