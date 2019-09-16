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حوادث

بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على جثة طفل فى منزل مهجور بقنا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:25 م
الطفل أحمد سيف
الطفل أحمد سيف
يوسف رجب
عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة الطفل أحمد سيف الأحمر" 11 عامًا" مقتولًا داخل منزل مهجور بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا، بعد 3 أيام من تغيبه عن المنزل، وسط حالة من الغموض عن أسباب ودوافع القتل حتى الآن.

الطفل القتيل، لا تربط عائلته أى نزاعات أو خلافات مع عائلات أخرى، وهو ما زاد من غموض الجريمة، ودفع الكثير من أبناء قنا، لمشاركة عائلته عمليات البحث عن الطفل الفقيد سواء من خلال صفحات التواصل الاجتماعى أو على أرض الواقع، قبل العثور عليه قتيلًا فى منطقة قريبة من منزله.

نبأ مقتل الطفل كان بمثابة صدمة كبيرة للجميع، خاصة أن المنطقة التى وجدت بها جثة الطفل، تدور حولها شائعات عن أعمال تنقيب عن الآثار واستخدامهم للأطفال والحيوانات كقرابين لإخراج الكنوز المخفية فى باطن الأرض.

الجثة تم نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وسط توافد مكثف من أبناء قنا، للمشاركة فى تشييع جثمان الطفل بعد قرار صدور قرار النيابة بالدفن، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض وملابسات الجريمة.

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