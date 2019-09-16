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فن

حجازى متقال: يجب على الدولة الاهتمام بالفلكلور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:55 م
حجازي متقال
حجازي متقال
شيرى نبيل
قال الفنان حجازي متقال إن الفلكلور يتعرض للظلم بسبب عدم الاهتمام، مضيفا: "لا أعرف علي الرغم من أغاني الفلكلوري لها جمهور كبير ولكنها تحتاج إلى تكلفة عالية".

وتابع: "علي الدولة أن تحافظ علي هذا التراث الكبير من خلال الدعم وتقديم حفلات، فكنت أنوي أن أجمع أعمال والدي في متحف ولكن لسوء الحظ حدث ماس كهربي في المنزل منعني من هذا العمل الذي كان يعود إليه الأجيال".

وأحدث أعمال حجازى متقال ألبوم " طعم التوت " والذي استغرق 6 سنوات في التحضير حيث أن الألبوم يمتاز بالتنوع من حيث الكلمات والألحان.

وتعاون في هذا الألبوم مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن وحاتم.

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