بعد 5 سنوات من الخلاف .. الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالسويس

تمكنت القيادات الأمنية بمحافظة السويس من إتمام الصلح بين عائلتى "نصير" من عرب النصيرا وعائلة "آل عمارى" من محافظة أسيوط بالسرادق المقام بمنطقة السادات بحى الأربعين بالسويس.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد جاد مدير أمن السويس والمحاسب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف السويس واللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وخالد سعداوى سكرتير عام مساعد لمحافظة السويس والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.



بدأت جلسة الصلح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمات التسامح لأحد أفراد عائلة آل عمارى من محافظة أسيوط ثم تقديم أحد أفراد عائلة آل نصير "الكفن" إلى أفراد عائلة ال عمارى إعلانا للتسامح والعفو بينهما ؛ ثم قراءة قسم التصالح وقراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين والحضور.



وخلال الصلح أشاد اللواء محمد جاد، بدور الحزب وبعض رموز المحافظة فى إنهاء الخصومات الثارية بين الأطراف المتخاصمة حقنا للدماء والمشاركة فى التنمية والاستقرار.



ووجه المحاسب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن نداء إلى جميع العائلات المتخاصمة إلى اللجوء إلى تحكيم العقل وترك السلاح والاقتداء بسنة رسول الله فى التصالح والتسامح والعفو قائلا " أعاهدكم على استعداد وجاهزية قوات الأمن فى إحقاق الحق والإصلاح بين الناس ونشر العدل بين ربوع المحافظة ومطاردة المعتدين والقتلة فى أى مكان تطبيقا لمبدأ العدالة".



وطالب الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بالتخلى عن العادات والموروثات الخاطئة والقضاء على ظاهرة الثأر موجها الشكر لأفراد العائلات المتصالحة على تسامحهم وتصالحهم فى إنهاء الخصومة بين العائلتين.



وفى نهاية جلسة الصلح قام مدير الأمن ومرافقوه بتقديم العائلة عمارى.



تعود الخصومة بين العائلتين إلى عام ٢٠١٥ عند وفاة أحد أفراد عائلة عمارى من قبل عرب النصيرا في مشاجرة نشبت بينهما.

