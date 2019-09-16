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فن

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:00 م
دانيال كريج
دانيال كريج
شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لنجم البريطاني دانيال كريج خلال تصوير فيلم جيمس بوند الجديد، الذي يحمل اسم No Time to Die في إيطاليا.

وظهر دانيال كريج وهو ملطخ بالدم أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن مع الممثلة الفرنسية ليا سيدوكس التي تقوم بدور البطولة النسائية.

وكان الفيلم تأجل تصويره لأكثر من مرة بسبب حدوث مشاكل إنتاجية، وعدم وجود مواعيد متاحة بين "دانيال" والنجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك، كي يصورا مشاهدهما سويًا.

ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج.
شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد
شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد
شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد
شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد
شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد

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