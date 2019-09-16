روسيا: بوتين لم يعرض مساعدة السعودية..ونحذر من التسرع في توجيه الاتهامات

أبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين اليوم الاثنين بأن روسيا تحث الدول في الشرق الأوسط وخارجه على عدم استقاء "استنتاجات متسرعة" بشأن من نفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية.



وكان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ الصحفيين أمس الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.



وسئل بيسكوف عن ذلك البيان. وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعرض المساعدة على السعودية للتعامل مع عواقب الهجمات، التي لم تؤثر على الاستعدادات لزيارة بوتين المقبلة للملكة.