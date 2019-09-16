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فن

لهذا الصباح طعم طيب.. شاهد رسالة أصالة على إنستجرام

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:59 م
اصالة
اصالة
شروق حمدى
نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة جديدة.

ووجهت أصالة من خلالها رسالة " صباح الخير... لهذا الصّباح طعمٌ طيّب ، كحديثي مساء أمس، عن الأمان عن المحبّه عن الموسيقى عن كلّ ماهو حلو ونقي ، بالأمس سمعت لأكثر من مئة مرّة أُغنيتي الّتي أعشقها ، #في_قربك وكلّ مرة أشعر بمعانيها أكثر رغم بساطة مفرداتها ، فيها نور أستشعره وأنا أرقص كالأطفال على إيقاعها ، فيها طاقة من الاستسلام للجمال وللحبّ وللأمل ، شكرًا لقلّبك الّذي احتواني ، وشكرًا لكيانك الّذي لمّ شملي فأسعدني ، علمت باحتياجي لهذا الشّعور فغمرتني ، اهتمامًا ونُصحًا ومَحبّة ، صباحكم طيّب مثل هذا الصباح . #أصاله ".

وجاءت أبرز التعليقات : يسعد صباحك , صباح الحب اصولة , دائما تعطينا طاقة ايجابية.


يُذكر أن أصالة نصري طرحت منذ أسابيع ألبومها الجديد "في قربك"، والذي ضم 10 أغان، أبرزها: "جابوا سيرته"، "حيطة سد"، "في قربك"، وغيرها.

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